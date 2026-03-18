В Башкирии «гадалка» предстанет перед судом за мошенничество на 2,8 млн

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ, в феврале 2024 года женщина познакомилась в интернете с 31-летним жителем республики и представилась гадалкой. Под предлогом проведения магических обрядов и снятия порчи на протяжении восьми месяцев она получила от него деньги в размере более 2,8 млн рублей.