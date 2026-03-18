Прокурор: Литва отказала Беларуси в помощи по делу карателя Гецявичуса

Таким образом он ответил на вопрос о том, какую международную юридическую помощь оказывали зарубежные страны при расследовании уголовного дела карателя, которого посмертно судят за геноцид.
По словам Ковалева, уголовное дело Гецявичуса выделено из общего уголовного дела о геноциде белорусского народа.
«Там очень много документов (..) В данном случае оказывалась международная помощь, представлялись отдельные документы. В то же время, допустим, литовской стороной в удовлетворении запросов белорусской стороны было отказано по политическим мотивам», — сказал Ковалев.
Гецявичюс является уроженцем деревни Йокуляй Клайпедского уезда. В годы Второй мировой войны он вступил в ряды гитлеровской армии. В период нацистской оккупации возглавлял один из взводов первой роты 12-го охранного батальона.
После освобождения территории БССР бежал на Запад вместе с отступавшими нацистскими подразделениями. В 1950-х годах обосновался в Шотландии, где умер в 2001 году.
Гецявичюс не был привлечен к ответственности за свои преступления.