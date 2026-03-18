Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярске ночью мужчина попал под поезд и погиб

Следователи выясняют обстоятельства трагедии на станции Северная в Красноярске.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярске ночью мужчина попал под поезд и погиб. Информацию подтвердили в пресс-службе Восточного МСУТ СК России. Установлено, что трагедия произошла накануне, 17 марта, около 23 часов. Мужчина оказался на железнодорожных путях, в непосредственной близости к проходящему грузовому составу. От полученных травм он скончался на месте.

Красноярский следственный отдел СК России на транспорте проводит процессуальную проверку и устанавливает обстоятельства. Затем по итогам будет принято решение о возбуждении уголовного дела или отказа от него.

В свою очередь, Восточное МСУТ СК России напоминает, что железная дорога — зона повышенной опасности. Переходить пути необходимо только в предназначенных для этого местах, достоверно убедившись в отсутствии приближающегося поезда и наличии разрешающего сигнала светофора.