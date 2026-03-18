В Красноярске ночью мужчина попал под поезд и погиб. Информацию подтвердили в пресс-службе Восточного МСУТ СК России. Установлено, что трагедия произошла накануне, 17 марта, около 23 часов. Мужчина оказался на железнодорожных путях, в непосредственной близости к проходящему грузовому составу. От полученных травм он скончался на месте.