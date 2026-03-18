В Красноярске ночью мужчина попал под поезд и погиб. Информацию подтвердили в пресс-службе Восточного МСУТ СК России. Установлено, что трагедия произошла накануне, 17 марта, около 23 часов. Мужчина оказался на железнодорожных путях, в непосредственной близости к проходящему грузовому составу. От полученных травм он скончался на месте.
Красноярский следственный отдел СК России на транспорте проводит процессуальную проверку и устанавливает обстоятельства. Затем по итогам будет принято решение о возбуждении уголовного дела или отказа от него.
В свою очередь, Восточное МСУТ СК России напоминает, что железная дорога — зона повышенной опасности. Переходить пути необходимо только в предназначенных для этого местах, достоверно убедившись в отсутствии приближающегося поезда и наличии разрешающего сигнала светофора.