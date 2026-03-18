ГАИ показала видео массового ДТП с шестью автомобилями в Минске

Массовое ДТП сразу с шестью автомобилями произошло в Минске.

Источник: Комсомольская правда

В Минске на проспекте Дзержинского произошло массовое ДТП, сообщили в управлении ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Массовая авария произошла утром 18 марта вблизи дома № 53 на проспекте Дзержинского. Предварительно установлено, что из-за несоблюдения безопасной дистанции столкнулись Lada, Volvo, Chevrolet, Renault, BMW и BYD.

К счастью, в аварии никто не пострадал, только автомобили получили механические повреждения.

Шесть авто столкнулись в Минске на проспекте Дзержинского. Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Также в телеграм-канале УГАИ опубликовали видео момента аварии с видеорегистратора в одном из авто, а также с камеры наружного видеонаблюдения системы видеомониторинга.

