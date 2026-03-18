Три тонны металлолома изъяли в Воронеже с незаконного пункта приема

В Воронеже полицейские обнаружили нелегальный пункт приема лома черных металлов. 52-летний воронежец, не имея регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, организовал на земельном участке в районе дома № 2 по переулку Октябрьский в Воронеже прием металлолома.
В отношении воронежца составили протокол за нарушение правил обращения с ломом и отходами цветных и черных металлов и их отчуждения. Полицейские изъяли из незаконного оборота 3000 кг лома черного металла.
Материалы дела направили в суд, который назначит нарушителю наказание.