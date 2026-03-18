Дом осужденной за взятки чиновницы из Симферополя отошел государству

Прокуратура Симферополя изъяла в доход государства жилой дом бывшей городской чиновницы, осужденной за получение взяток. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства Крыма.
Проверка показала, что экс-начальник одного из управлений симферопольской администрации купила дом стоимостью более 10 млн рублей. Эта сумма в разы превышала официальные доходы муниципального служащего и членов ее семьи.
Ранее в отношении женщины суд вынес обвинительный приговор по делу о взяточничестве. Прокуроры обратились в суд с требованием конфисковать недвижимость, приобретенную на неподтвержденные доходы.
Суд удовлетворил иск прокурора. Решение уже исполнено — дом перешел в собственность государства.