Три человека погибли от отравления газом в Подмосковье

17 марта в подмосковном городе Дзержинский в квартире на улице Спортивной обнаружены тела супружеской пары и их трехмесячного ребенка. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, сообщает прокуратура Московской области.
При осмотре места происшествия видимых признаков насильственной смерти не обнаружено. Одной из основных версий случившегося является отравление угарным газом из-за неисправной газовой колонки, установленной в помещении.
На место происшествия для координации работы экстренных служб выезжал Люберецкий городской прокурор Денис Андреев. Надзорное ведомство взяло на контроль ход и результаты расследования по факту трагедии.