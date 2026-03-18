Нижегородская студентка отдала мошеннику-инвестору более 2 млн рублей

26-летняя нижегородка стала жертвой мошенничества, потеряв более 2,5 миллионов рублей. В течение месяца девушка общалась в интернете с человеком, представившимся брокером. Он убеждал ее в перспективности инвестиций в криптовалюту, обещая высокую доходность без какого-либо риска, сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области.
Поддавшись на уговоры и лживые посулы, студентка местного колледжа оформила кредит на сумму 1 285 000 рублей. Эти деньги, вместе с ее собственными сбережениями в размере 1 265 000 рублей, она перевела на счет, предоставленный аферистом.
После того как обещанная прибыль не появилась, а «инвест-партнер» перестал выходить на связь, потерпевшая поняла, что ее обманули. Она обратилась за помощью в правоохранительные органы.
По факту произошедшего в отделе полиции № 2 УМВД России по Нижнему Новгороду возбуждено уголовное дело. Общая сумма ущерба, причиненного девушке, составила 2 550 000 рублей. В настоящее время проводятся следственные действия.
