Нижегородская студентка отдала мошеннику-инвестору более 2 млн рублей

26-летняя нижегородка стала жертвой мошенничества, потеряв более 2,5 миллионов рублей. В течение месяца девушка общалась в интернете с человеком, представившимся брокером. Он убеждал ее в перспективности инвестиций в криптовалюту, обещая высокую доходность без какого-либо риска, сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области.