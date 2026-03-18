Новые эпизоды взяточничества вскрыл СК в деле экс-инспектора ГИМС

Следователи установили новые эпизоды получения взяток бывшим госинспектором Центра ГИМС ГУ МЧС по Волгоградской области. На данный момент подозреваемому и его подельникам вменяется целый «букет» преступлений. Ранее это были дача и получение взятки за незаконное бездействие, а также незаконная добыча водных биоресурсов. Теперь в списке еще и мошенничество с использованием служебного положения.
«Фигурант сообщал жителям региона, что у него есть возможность за вознаграждение оформить удостоверения на право управления маломерными судами, минуя обучение и сдачу экзаменов. На самом деле такой возможности у него не было. Деньги он присваивал и тратил по своему усмотрению», — сообщают в СУ СК по Волгоградской области.
За два с лишним года — с ноября 2023-го по январь 2025-го — он получил таким способом 260 тысяч рублей.
Ранее следствие установило, что инспектор получал взятки за непривлечение к ответственности за нарушения правил эксплуатации маломерных судов. Деньги ему передавали через посредников, в том числе, переводом на банковскую карту.
В июне 2025 года подозреваемый вместе с двумя знакомыми устроил незаконную рыбалку в местах нереста рыбы в Цимлянском водохранилище, используя запрещенные орудия лова и самоходное плавсредство. Их остановили полицейские.
Расследование продолжается.
Ранее «АиФ-Волгоград» рассказывал о медиках, которые раздавали инвалидность за взятки, одному из подельников уже вынесли приговор.