Подробности дела экс-директора филиала раскрыли в «КазАвтоЖоле»

Как сообщается в официальном Telegram-канале АО «НК “КазАвтоЖол”, антикоррупционная комплаенс-служба и служба безопасности нацкомпании на системной основе реализуют меры по предупреждению, выявлению и пресечению коррупционных правонарушений.
В рамках проводимой работы в 2024 году в Восточно-Казахстанском филиале ТОО «КАЖсервис» установлен факт хищения денежных средств, совершенного путем фиктивного трудоустройства лиц, фактически не исполнявших должностные обязанности, с последующей незаконной выплатой им заработной платы.
По результатам служебного расследования, инициированного комплаенс-службой и службой безопасности, соответствующие материалы были направлены в Антикоррупционную службу по Восточно-Казахстанской области для принятия процессуального решения.
В ходе досудебного расследования установлена причастность бывшего директора филиала к совершению указанного правонарушения.
Уголовное дело было направлено в суд.
Приговором специализированного межрайонного суда по уголовным делам Усть-Каменогорска от 1 декабря 2025 года экс-директор признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями (ч.4 п. 3 ст. 361 УК РК) с назначением наказания в виде ограничения свободы сроком на 2 года 9 месяцев.
По апелляционному протесту прокуратуры судебная коллегия по уголовным делам Восточно-Казахстанского областного суда пересмотрела дело, усилив наказание до 3 лет 6 месяцев ограничения свободы с взысканием причиненного ущерба в размере 6,7 млн тенге.
На сегодняшний день ущерб возмещен в полном объеме.