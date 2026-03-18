Подробности дела экс-директора филиала раскрыли в «КазАвтоЖоле»

В «КазАвтоЖоле» озвучили подробности дела в отношении бывшего директора Восточно-Казахстанского областного филиала «КАЖсервиса», передает NUR.KZ со ссылкой на нацкомпанию.

Источник: Nur.kz

Как сообщается в официальном Telegram-канале АО «НК “КазАвтоЖол”, антикоррупционная комплаенс-служба и служба безопасности нацкомпании на системной основе реализуют меры по предупреждению, выявлению и пресечению коррупционных правонарушений.

В рамках проводимой работы в 2024 году в Восточно-Казахстанском филиале ТОО «КАЖсервис» установлен факт хищения денежных средств, совершенного путем фиктивного трудоустройства лиц, фактически не исполнявших должностные обязанности, с последующей незаконной выплатой им заработной платы.

По результатам служебного расследования, инициированного комплаенс-службой и службой безопасности, соответствующие материалы были направлены в Антикоррупционную службу по Восточно-Казахстанской области для принятия процессуального решения.

В ходе досудебного расследования установлена причастность бывшего директора филиала к совершению указанного правонарушения.

Уголовное дело было направлено в суд.

Приговором специализированного межрайонного суда по уголовным делам Усть-Каменогорска от 1 декабря 2025 года экс-директор признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями (ч.4 п. 3 ст. 361 УК РК) с назначением наказания в виде ограничения свободы сроком на 2 года 9 месяцев.

По апелляционному протесту прокуратуры судебная коллегия по уголовным делам Восточно-Казахстанского областного суда пересмотрела дело, усилив наказание до 3 лет 6 месяцев ограничения свободы с взысканием причиненного ущерба в размере 6,7 млн тенге.

На сегодняшний день ущерб возмещен в полном объеме.