В Красноярске осудили преступную группу за хищение 51 млн рублей

«Девять участников преступной группы из Красноярска осуждены за хищение 51 млн руб. Суд признал сообщников виновными в создании преступной организации (по ч. 1, 2 ст. ст. 210 УК РФ), образовании юридического лица через подставных лиц (п. “б” ч. 2 ст. 173.1 УК РФ) и мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и назначил им наказание в виде лишения свободы на срок от 3 лет 4 месяцев до 15 лет с ограничением свободы на срок от 1 года до 1,5 года. Отбывать наказание организатор будет в колонии строгого режима, остальные — в колонии общего режима», — сообщили в прокуратуре.