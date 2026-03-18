В Красноярске осудили преступную группу за хищение 51 млн рублей

КРАСНОЯРСК, 18 марта. /ТАСС/. Суд в Красноярске приговорил девять участников преступной группы к срокам от 3 лет 4 месяцев до 15 лет колонии строгого и общего режима за хищение 51 млн рублей под видом обучения работе на бирже. Об этом ТАСС сообщили в прокуратуре Красноярского края.
«Девять участников преступной группы из Красноярска осуждены за хищение 51 млн руб. Суд признал сообщников виновными в создании преступной организации (по ч. 1, 2 ст. ст. 210 УК РФ), образовании юридического лица через подставных лиц (п. “б” ч. 2 ст. 173.1 УК РФ) и мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и назначил им наказание в виде лишения свободы на срок от 3 лет 4 месяцев до 15 лет с ограничением свободы на срок от 1 года до 1,5 года. Отбывать наказание организатор будет в колонии строгого режима, остальные — в колонии общего режима», — сообщили в прокуратуре.
В 2020 году уроженец Уфы, используя знания о рынке Forex, организовал преступное сообщество — группу из девяти человек. Сообщники размещали объявления о вакансиях в интернете, создав подставные фирмы — «Союз эксперт», «Гранд-групп», «Никель консалт». «Под видом трудоустройства они убеждали кандидатов пройти стажировку с обучением на демоверсии торговой платформы. Затем, внушая перспективы быстрого заработка, склоняли жертв пополнять подконтрольные счета, которые обнулялись без реальной торговли — списывая потери на риски», — пояснили в прокуратуре.
С декабря 2020-го по май 2023 года сообщники совершили 83 хищения, ущерб превысил 51 млн рублей. Имущество обвиняемых арестовано на сумму свыше 11 млн рублей.