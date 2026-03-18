Трое детей провалились под лед в Минске

«По предварительной информации, трое детей провалились под лед, к счастью, им удалось спастись самостоятельно», — говорится в сообщении.
В МЧС предупредили, что с приходом тепла лед быстро теряет прочность. За последние дни в разных регионах Беларуси зафиксировано несколько случаев, когда люди проваливались под лед.
Так, два ЧП произошло в Могилеве в Фатинском заливе: в небольшой разнице во времени под лед провалились двое мужчин. Оба сумели выбраться самостоятельно.
В МЧС призвали граждан не рисковать жизнью ради того, чтобы насладиться зимней рыбалкой, красивыми фото или пройтись по льду «как в детстве».
Тех, кто стал очевидцем ЧП на льду, призвали обращаться за помощью по номерам 101 или 112.
Выходить на лед в Беларуси запрещено при его толщине менее семи сантиметров, также запрет распространяется на период становления и разрушения ледового покрытия.