Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трое детей провалились под лед в Минске

МИНСК, 18 мар — Sputnik. Трое детей провалились под лед в белорусской столице, сообщили в пресс-службе МЧС.

Источник: Sputnik.by

«По предварительной информации, трое детей провалились под лед, к счастью, им удалось спастись самостоятельно», — говорится в сообщении.

В МЧС предупредили, что с приходом тепла лед быстро теряет прочность. За последние дни в разных регионах Беларуси зафиксировано несколько случаев, когда люди проваливались под лед.

Так, два ЧП произошло в Могилеве в Фатинском заливе: в небольшой разнице во времени под лед провалились двое мужчин. Оба сумели выбраться самостоятельно.

В МЧС призвали граждан не рисковать жизнью ради того, чтобы насладиться зимней рыбалкой, красивыми фото или пройтись по льду «как в детстве».

Тех, кто стал очевидцем ЧП на льду, призвали обращаться за помощью по номерам 101 или 112.

Выходить на лед в Беларуси запрещено при его толщине менее семи сантиметров, также запрет распространяется на период становления и разрушения ледового покрытия.