Приговор экс-сенатору Арашукову о взятке сотруднику УФСИН вступил в силу

«В апелляционной инстанции (Оренбургском областном суде — прим. ТАСС) с учетом позиции гособвинителя доводы Арашукова признаны необоснованными. Приговор вступил в законную силу», — сообщили в надзорном ведомстве.
Ранее приговором Ленинского районного суда Оренбурга Арашуков был признан виновным по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу через посредника за совершение заведомо незаконных действий, в особо крупном размере), ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы со штрафом в размере 120 млн рублей. По совокупности приговоров окончательное наказание — в виде пожизненного лишения свободы со штрафом 120 млн рублей.
Согласно приговору Ленинского районного суда, Арашуков, отбывающий пожизненное лишение свободы, предложил сотруднику УФСИН России по Оренбургской области взятку в размере 6 млн рублей с целью получения привилегированных условий содержания. Однако сотрудник исправительного учреждения сообщил о попытке подкупа.