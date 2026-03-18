350 иностранцев-нарушителей выявили в Нижегородской области

В Нижегородской области завершилось оперативно-профилактическое мероприятие «Иностранный специалист». Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону, за период с 24 по 28 февраля 2026 года сотрудники полиции проверили 1485 иностранных граждан в местах их работы и проживания.
В ходе рейдов было выявлено 350 нарушителей законодательства и составлено 599 административных протоколов. Наибольшее количество нарушений связано с правилами въезда в РФ и незаконным привлечением мигрантов к труду. Среди проверенных лиц обнаружили 53 человека из реестра контролируемых лиц и одного иностранца, которому въезд в страну официально запрещен.
По итогам операции суды приняли 77 решений об административном выдворении за пределы России. Из них 67 человек будут высланы принудительно с содержанием в центре временного хранения. Кроме того, сотрудники Госавтоинспекции пресекли 55 правонарушений, совершенных водителями-иностранцами.
Ранее масштабный миграционный рейд прошел в Арзамасе.