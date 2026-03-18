Экс-главу правительства Красноярского края не выпустили на свободу

Экс-главу правительства Красноярского края Юрия Лапшина не выпустили на свободу. Суд отклонил ходатайство об освобождении, где причиной указано серьезное заболевание.
Бывшего руководителя краевого правительства признали виновным в превышении должностных полномочий при строительстве метро, в результате чего бюджет потерял более 700 миллионов рублей. Лапшина осудили на 3,5 года лишения свободы. Сейчас он проходит лечение в больнице при пенитенциарном учреждении, сообщает ТАСС со ссылкой на региональную прокуратуру.
Кратко напомним, что приговор был вынесен год назад в суде Центрального районе. Затем защита подала жалобу в Красноярский краевой суд, настаивая, что вина не доказана. Жалоба была отклонена. Другое ходатайство о переводе осужденного из мест лишения свободы в связи с тяжелым заболеванием также не принесла положительного результата.