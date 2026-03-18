Поджегшего 15 квартир пиромана задержали в Томской области

Полицейские задержали жителя Северска, подозреваемого в совершении серии умышленных поджогов жилых и нежилых помещений. На счету фигуранта не менее 15 квартир и одно аварийное здание, сообщает «Российская газета» со ссылкой на региональное управление МВД.
Первые сообщения о возгораниях в жилых домах города начали поступать в полицию летом прошлого года. Проведенные экспертизы подтвердили криминальный характер пожаров. В ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий, включавшего опрос свидетелей и изучение записей с камер видеонаблюдения, оперативники установили личность предполагаемого преступника и задержали его.
Как отмечают в МВД, свой мотив мужчина объяснил тем, что ему нравится наблюдать за процессом горения. Общий материальный ущерб от действий злоумышленника оценивается в 3 млн рублей.
В настоящий момент следствие проверяет задержанного на причастность к аналогичным преступлениям, совершенным на территории местных садовых товариществ. Расследование продолжается.