Двоих жителей Ростовской области осудили за теракт железной дороге

В Ростовской области двоих азовчан осудили за теракт железной дороге. Об этом 18 марта сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону.
По данным ведомства, теракт совершили в 2024 году. Двое молодых людей устроили поджог комплектной трансформаторной подстанции на ж/д станции «Азов». Это сделали за 20 тысяч рублей. Как выяснилось, деньги парням в мессенджере пообещал неизвестный собеседник.
В отношении нарушителей закона было возбуждено дело по статье «Террористический акт» (ч. 2 ст. 205 УК РФ). Кроме того, одному из задержанных предъявили обвинения в «Вовлечении несовершеннолетнего в преступную деятельность» (п. «б» ч. 4 ст. 150 УК РФ) и «Содействие террористической деятельности» (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ).
Приговор вынесли в Южном окружном военном суде. Одному из подсудимых назначили 15 лет лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме, оставшегося срока — в колонии строгого режима. Другой подсудимый получил 6 лет колонии общего режима.
Решение суда еще не вступило в силу.
