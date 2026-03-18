СК возбудил два уголовных дела после смертей двух пациенток СОКБ № 1

В Екатеринбурге возбудили два уголовных дела из-за смертей двух пациенток СОКБ № 1.

Источник: Комсомольская правда

Как стало известно «КП-Екатеринбург», 2025 году в областной больнице скончались две женщины. 18 августа умерла 65-летняя пациентка с варикозом, ее не стало спустя четыре дня после операции.

А 31 декабря от абсцесса и язвы скончалась 69-летняя пенсионерка, у которой были проблемы с почками. В Следственном комитете посчитали, что в действиях врачей есть состав преступления.

Возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 109 УК «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

— Уголовные дела были возбуждены на основании экспертиз, результаты которых стали известны лишь недавно. Обвинение не предъявлялось, — отметил источник.

В СУ СКР по Свердловской области воздержались от комментариев. В Минздраве региона отметили, что не могут комментировать расследования до их окончания.