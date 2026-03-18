Пособия для многодетной нижегородски добилась местная прокуратура

Фонд был вынужден пересмотреть свое первоначальное решение, и в итоге заявительнице было назначено положенное пособие.

В Автозаводском районе Нижнего Новгорода межрайонная прокуратура осуществила надзорное мероприятие, направленное на проверку соблюдения законных интересов лиц, относящихся к уязвимым слоям населения.

В ходе ревизии было выявлено, что местный филиал Социального Фонда неоправданно отклонил заявку матери двоих детей на получение ежемесячной выплаты по уходу за ребенком. Отказ был сделан, несмотря на то, что женщина полностью соответствовала всем законодательным требованиям для назначения данного пособия.

Для восстановления нарушенных прав гражданки прокурорские органы инициировали судебное разбирательство, подав заявление с требованием обязать фонд назначить пособие на обоих детей.

Суд полностью поддержал позицию обвинения. Фонд был вынужден пересмотреть свое первоначальное решение, и в итоге заявительнице было назначено положенное пособие.

Ранее сообщалось, что нижегородец предстанет перед судом за растрату 400 тыс. рублей своей дочери.