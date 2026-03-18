В Башкирии из-за пьющего за рулем супруга женщина лишилась иномарки

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ, в ноябре 2025 года мужчина ехал за рулем автомобиля «Хёндай Солярис», принадлежащего его супруге. В пути следования он был остановлен сотрудниками ГАИ. Проведенное освидетельствование показало, что водитель пьян. Ранее он уже привлекался к административной ответственности за подобное.
Подсудимый признал вину. Суд назначил ему наказание в виде 240 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года, а также конфисковал автомобиль в доход государства.