Лжегадалка выманила у жителя Башкирии 2,8 млн рублей

По данным прокуратуры Башкирии, в феврале 2024 года женщина познакомилась в интернете с 31-летним местным жителем и представилась гадалкой. В течение восьми месяцев она убеждала его, что проводит магические обряды и снимает порчу. За это время потерпевший перевел ей более 2,8 миллиона рублей. Полученными деньгами лжегадалка распорядилась по своему усмотрению.