Лжегадалка выманила у жителя Башкирии 2,8 млн рублей

В Зилаирском районе перед судом предстанет 26-летняя жительница Ростовской области, обвиняемая в мошенничестве в особо крупном размере.
По данным прокуратуры Башкирии, в феврале 2024 года женщина познакомилась в интернете с 31-летним местным жителем и представилась гадалкой. В течение восьми месяцев она убеждала его, что проводит магические обряды и снимает порчу. За это время потерпевший перевел ей более 2,8 миллиона рублей. Полученными деньгами лжегадалка распорядилась по своему усмотрению.
Ее противоправную деятельность пресекли полицейские. Уголовное дело направили в Зилаирский межрайонный суд.
