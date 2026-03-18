Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лжегадалка выманила у жителя Башкирии 2,8 млн рублей

«Гадалка» из интернета обещала снять порчу и обманула мужчину на крупную сумму.

Источник: Комсомольская правда

В Зилаирском районе перед судом предстанет 26-летняя жительница Ростовской области, обвиняемая в мошенничестве в особо крупном размере.

По данным прокуратуры Башкирии, в феврале 2024 года женщина познакомилась в интернете с 31-летним местным жителем и представилась гадалкой. В течение восьми месяцев она убеждала его, что проводит магические обряды и снимает порчу. За это время потерпевший перевел ей более 2,8 миллиона рублей. Полученными деньгами лжегадалка распорядилась по своему усмотрению.

Ее противоправную деятельность пресекли полицейские. Уголовное дело направили в Зилаирский межрайонный суд.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.