Многодетная мать из Волгограда вернет 190 тыс. через суд с мошенника

Суд в Клетском районе Волгоградской области обязал жителя Санкт-Петербурга Александра С. вернуть 221 344,78 рубля многодетной матери Анне М. из Волгоградской области. Женщина стала жертвой телефонных мошенников, а аферист получил ее деньги на свой счет.
Все началось 14 апреля 2025 года. Анна М. взяла онлайн-кредит на имя мужа, сняла наличные и под влиянием обмана перевела 190 000 рублей на расчетный счет Александра С. из Петербурга. Полицейские Клетского района возбудили уголовное дело, Анна признана потерпевшей.
Суд установил: законных оснований для перевода денег у Александра С. не было. Он не приобрел права собственности на эти средства, значит, обязан вернуть их как неосновательное обогащение. Кроме 190 000 рублей основного долга, со злоумышленника взыскали еще 31 344,78 рубля — проценты за пользование чужими деньгами.
Решение Клетского районного суда пока не вступило в законную силу. У сторон есть право на обжалование.
