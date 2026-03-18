Под Анапой в результате падения обломков БПЛА начался лесной пожар

Лесной пожар вспыхнул под Анапой утром 18 марта. Он произошел после падения обломков БПЛА на склон горы в районе села Варваровка, передает оперштаб Кубани.

Источник: Коммерсантъ

По состоянию на 12:00 возгорание локализовано на площади в 1,2 га. С огнем борются силы и средства ГУ МЧС России по Краснодарскому краю и лесничества. В тушении участвуют 19 человек и шесть единиц техники.

