Более тысячи воронежцев обратились к врачам с подозрением на бешенство

С начала года в регионе смертельную болезнь выявили у 14 животных.

Источник: АиФ Воронеж

14 случаев лабораторно подтверждённого бешенства животных зарегистрировали в десяти районах Воронежской области с начала 2026 года. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Смертельную болезнь выявили у 14 животных. Среди них по четыре кошки и лисы, три собаки, овца, коза и телёнок.

В очагах бешенства пострадали 22 человека. Никто из них не заразился. С подозрением на бешенство после укусов, царапин и попадания слюны животных в медицинские учреждения обратились 1058 жителей региона. 26 из них антирабическая помощь потребовалась после контакта с дикими животными.

Отметим, что случаи заболевания бешенством среди людей не регистрируются на территории Воронежской области с 2009 года.