Электрик погиб от удара током в Жодино

МИНСК, 18 мар — Sputnik. Слесарь-электрик погиб в Жодино во время работ по монтажу уличного освещения, сообщили в официальном Telegram-канале Следственного комитета республики.

Источник: Sputnik.by

Несчастный случай произошел днем 17 марта. Во время работ по монтажу уличного освещения корпус машины, за рулем которого был 57‑летний водитель, соприкоснулся с высоковольтной линией электропередачи напряжением 10 тысяч вольт.

В этот момент 43-летний слесарь-электрик находился рядом с автомобилем и держался за его металлические части. В результате произошло поражение электрическим током, которое оказалось смертельным.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Следователи осмотрели место происшествия, изъяли документацию по технике безопасности и охране труда, допросили свидетелей, назначен ряд экспертных исследований.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 144 (причинение смерти по неосторожности) Уголовного кодекса Беларуси», — сообщили в СК.