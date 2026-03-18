Электрик погиб от удара током в Жодино

Несчастный случай произошел днем 17 марта. Во время работ по монтажу уличного освещения корпус машины, за рулем которого был 57‑летний водитель, соприкоснулся с высоковольтной линией электропередачи напряжением 10 тысяч вольт.
В этот момент 43-летний слесарь-электрик находился рядом с автомобилем и держался за его металлические части. В результате произошло поражение электрическим током, которое оказалось смертельным.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Следователи осмотрели место происшествия, изъяли документацию по технике безопасности и охране труда, допросили свидетелей, назначен ряд экспертных исследований.
«По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 144 (причинение смерти по неосторожности) Уголовного кодекса Беларуси», — сообщили в СК.