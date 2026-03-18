В Красноярске грузовой поезд насмерть сбил мужчину на станции Северная

В Красноярске накануне вечером грузовой поезд насмерть сбил мужчину. Следователи проводят проверку, сообщили в пресс-службе Восточного МСУТ СК России.
Трагедия произошла вечером 18 марта на железнодорожной станции в Красноярске. По предварительным данным, около 23 часов грузовой состав травмировал мужчину. От полученных повреждений он скончался на месте.
Красноярский следственный отдел на транспорте проводит проверку по ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта».
Следователи выясняют обстоятельства и причины случившегося. По результатам будет принято процессуальное решение.
