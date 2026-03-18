В Воронеже 22-летняя пособница мошенников похитила у пенсионерки более миллиона рублей

Полиция задержала девушку из Белгорода, обокравшую 83-летнюю женщину.

Источник: Комсомольская правда

В Воронеже полиция задержала 22-летнюю пособницу телефонных аферистов, которая под видом инкассатора похитила у 83-летней местной жительницы 1 035 000 рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД 18 марта.

Преступление было совершено еще в августе 2025 года. Тогда пенсионерке позвонил лжесотрудник ФСБ, который под предлогом необходимости «декларирования накоплений» убедил женщину передать все сбережения курьеру. Через некоторое время к потерпевшей приехала девушка, представившаяся инкассатором, и забрала деньги.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемой. Ей оказалась молодая неработающая жительница Белгорода. Задержанная призналась, что нашла «подработку» через своего молодого человека в интернете. Выполняя роль пособницы, она забрала наличные у пенсионерки, после чего конвертировала их в криптовалюту и перевела организаторам схемы. Себе девушка оставила 150 тысяч рублей в качестве вознаграждения.

В отношении фигурантки возбуждено уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере. Ей грозит до 10 лет лишения свободы.

В настоящий момент полиция устанавливает всех участников преступной группы.