Двое юных зацеперов из Челябинска катались верхом на поезде

В Челябинской области задержали двух подростков-зацеперов. Об этом сообщили в управлении на транспорте МВД РФ по УрФО.
«12 марта в дежурную часть Южно-Уральского линейного управления МВД России на транспорте от сотрудника частного охранного предприятия поступило сообщение о том, что на станции Синеглазово двое подростков зацепились за последний вагон электропоезда сообщением “Карталы — Челябинск”», — рассказали в полиции.
Личности подростков установили. Ими оказались двое жителей Челябинска 2009 и 2010 годов рождения. Они пояснили, что таким образом доехали до станции Парк-Б (4 км). Сделали это якобы из любопытства.
Родителей подростков привлекли к ответственности по статье 5.35 КоАП РФ. На 16-летнего юношу также составили протокол по 11.17 КоАП РФ.