Алматинка откликнулась на «вакансию» о дистанционной работе и лишилась свободы

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержана жительница города, у которой изъято значительное количество SIM-карт различных мобильных операторов, а также мобильные устройства, применявшиеся для их активации. Установлено, что женщина действовала по указанию кураторов из интернета, откликнувшись на объявление о “дистанционном заработке”. За денежное вознаграждение она приобретала SIM-карты, регистрировала их в популярных мессенджерах и передавала коды подтверждения третьим лицам», — рассказали в ДП.