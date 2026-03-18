Семейная пара из Волгограда получила по 8,5 лет за сбыт наркотиков

Отбывать наказание муж с женой будут в колонии строгого режима.

Семейная пара из Волгограда проведет ближайшие 8 лет за решеткой за попытку продавать наркотики через закладки. Дзержинский районный суд вынес приговор 44-летнему мужчине и его жене-ровеснице.

В октябре 2025 года супруги купили больше 2 г метадона, расфасовали его и спрятали по тайникам в Дзержинском районе. Продать наркотики они не успели — их задержали. Суд признал фигурантов виновными по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 228.1 УК РФ.

Это покушение на сбыт наркотиков через интернет, в составе группы по предварительному сговору, в значительном размере. Мужчине назначили 8 лет 6 месяцев в колонии строгого режима, женщине — 8 лет в колонии общего режима.

