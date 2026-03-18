Избивал и оскорблял за плохие оценки в школе. Отец целый год бесчеловечно издевался над сыном

В Бурятии мужчину заключили под стражу за избиение сына.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иволгинском районе Бурятии отец жестоко наказывал своего сына. С января 2025 года мужчина избивал, унижал и оскорблял ребенка за малейшие провинности или неуспеваемость в школе.

— В феврале 2026 года после очередного избиения мальчик начал жаловаться на плохое самочувствие. Испугавшись последствий, отец сам вызвал скорую помощь, — сообщили КП-Иркутск в пресс-службе СУ СК Бурятии.

Следователи завели уголовное дело по статье «Истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего». В ходе допроса мужчина признал свою вину и дал подробные показания об обстоятельствах произошедшего. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.

Ранее КП-Иркутск рассказывала, что бывший муж превратил жизнь сибирячки в ад. Бывший муж создает фейковые аккаунты, предлагает от лица сибирячки интимные услуги, рассылает номер телефона и адрес. Подробнее — в материале.