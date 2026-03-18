Бастрыкин ждёт доклад об обрушении крыши дома в Володарском округе

Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о ненадлежащем содержании многоквартирного дома в Володарском районе. Об этом сообщили в информационном центре ведомства, пояснив, что поводом стало обращение жителей поселка Юганец в приемную главы Следственного комитета.
Инцидент произошел в доме на улице Фабричной, где из-за скопления снега на крыше произошло частичное разрушение перекрытий. В настоящее время чердачные помещения и квартиры затапливаются водой, однако экстренные меры по спасению здания не принимаются. Несмотря на то, что в 2024 году дом официально признали аварийным, срок расселения жильцов был установлен лишь на конец 2032 года.
Региональное управление СК уже возбудило уголовное дело по факту случившегося. Александр Бастрыкин поручил руководителю нижегородского следственного управления Айрату Ахметшину представить доклад о предварительных и окончательных результатах расследования. Ситуация находится на контроле центрального аппарата ведомства.