Ричмонд
-2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Крыму украинские диверсанты хотели взорвать биологическую станцию и отравить чумой водоемы

Украинские диверсанты собирались отравить чумой водоемы Крыма в 2014 году.

Источник: Комсомольская правда

В 2014 году украинские диверсанты собирались взорвать биологическую станцию в Симферополе, а также отравить крымские водоемы чумой и сибирской язвой. Об этом сообщил депутат Госдумы от республики, член комитета по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет.

«Я помню, одна из группировок, которую мы задержали, должна была взорвать биологическую станцию в Симферополе, украв оттуда образцы бактерий чумы и сибирской язвы. А затем отравить ими наши крымские водоемы», — рассказал парламентарий в интервью в студии ТАСС.

Депутат уточнил, что такие приказы диверсанты получили от украинских спецслужб и Минобороны этой страны. Эту группировку перехватило народное ополчение Крыма, которое, как подчеркнул Шеремет, сыграло ключевую роль в защите полуострова. По его словам, благодаря помощи этих людей в регионе удалось сохранить высокий уровень правопорядка.

