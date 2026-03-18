В 2014 году украинские диверсанты собирались взорвать биологическую станцию в Симферополе, а также отравить крымские водоемы чумой и сибирской язвой. Об этом сообщил депутат Госдумы от республики, член комитета по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет.
«Я помню, одна из группировок, которую мы задержали, должна была взорвать биологическую станцию в Симферополе, украв оттуда образцы бактерий чумы и сибирской язвы. А затем отравить ими наши крымские водоемы», — рассказал парламентарий в интервью в студии ТАСС.
Депутат уточнил, что такие приказы диверсанты получили от украинских спецслужб и Минобороны этой страны. Эту группировку перехватило народное ополчение Крыма, которое, как подчеркнул Шеремет, сыграло ключевую роль в защите полуострова. По его словам, благодаря помощи этих людей в регионе удалось сохранить высокий уровень правопорядка.