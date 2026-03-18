Ричмонд
-2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Люди в масках на лодке предложили»: жителя Атырау за покупку осетра посадили на 7 лет

Жителя Атырау осудили за покупку осетра на семь лет. Кроме того, мужчине предстоит выплатить 296 миллионов тенге ущерба в пользу государства, передает «Ак Жайык».

Источник: Nur.kz

9 сентября 2025 года житель Атырау отправился в Исатайский район на поиски своих лошадей. По пути к морю он заметил лодку и нескольких мужчин в балаклавах вблизи села Зинеден. Один из них предложил ему купить осетровую рыбу.

Цена за 500 килограммов рыбы составила почти миллион тенге, но в результате переговоров они сошлись на 960 тысячах тенге. Мужчина загрузил рыбу в багажник и отправился домой в Атырау.

По возвращении в город он припарковал машину в гараже дома родственника в микрорайоне Балауса. В тот же день к ним пришли с обыском. Экспертиза подтвердила, что рыба относится к редким видам, добыча которых запрещена. Ущерб, нанесённый государству, был оценён в более чем 296 миллионов тенге.

Суд признал мужчину виновным и приговорил его к семи годам лишения свободы. Личности мужчин в масках, у которых он купил рыбу, установить не удалось.