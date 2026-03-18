Под Воронежем 47-летний водитель «Нивы» попал в больницу после ДТП с «Тойотой»

Авария случилась на автодороге «Воронеж-Луганск» в Острогожском районе.

Источник: Комсомольская правда

В Острогожском районе Воронежской области сотрудники полиции выясняют обстоятельства аварии, в которой пострадал 47-летний местный житель, управлявший «Нивой». Накануне он столкнулся с «Тойотой» 76-м километре автодороги «Воронеж-Луганск». Об этом сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции 18 марта.

ДТП произошло около 11 часов утра. По предварительным данным, водитель отечественной легковушки при выезде на перекресток не уступил дорогу машине, имевшей преимущественное право проезда. В результате внедорожник столкнулся с иномаркой под управлением 40-летней жительницы Белгородской области.

Водителя «Нивы» с полученными травмами доставили в больницу. Водитель иномарки также не избежала последствий столкновения — женщина самостоятельно обратилась за помощью к врачам.

— В настоящий момент на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, — уточнили в ведомстве.

Кстати, по данным полиции, за прошедшие сутки в Воронежской области зарегистрировали 97 ДТП. Из них в столице Черноземья — 62 аварии. 11 — на федеральных трассах и 24 — в районах региона. В четырех случаях пострадали люди. Всего за сутки травмы различной степени тяжести получили 6 человек.