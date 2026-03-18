На Дону осудили мужчину, который пытался похитить девушку

Инцидент произошел в майские праздники в 2025 году. Мальчик гостил у бабушки с дедушкой и вместе с друзьями строил во дворе «штаб» из картона. Внезапно он услышал женский крик и узнал голос девушки — это была подруга семьи мальчика, которая шла к ним в гости. Она не дошла до подъезда всего пару метров: незнакомый мужчина схватил ее и попытался утащить к белой иномарке, припаркованной неподалеку.
Мальчик понял, что мужчина сильнее, поэтому решил перехитрить похитителя: он незаметно подошел сзади и резко схватил мужчину за руку, рассчитывая, что тот испугается. Так и случилось: мужчина подумал, что его заметили взрослые, и сразу отпустил жертву. После этого злоумышленник бросился к машине и скрылся с места происшествия.
Мальчик с девушкой поднялись в квартиру и рассказали обо всем взрослым. Родственники не успели задержать напавшего, но тете маленького спасителя удалось снять на видео номера автомобиля. Это помогло полиции выйти на след злоумышленника.
Неудавшимся похитителем оказался 37-летний житель Калмыкии, его задержали в Элисте. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статьям о попытке похищения и насильственных действиях сексуального характера, а позже вынесен приговор — три года колонии.