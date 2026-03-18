МВД Беларуси заявило о задержании директора учреждения образования

МВД Беларуси раскрыло фальсификации при проведении вступительных кампаний.

Источник: Комсомольская правда

Министерство внутренних дел Беларуси заявило о задержании директора учреждения средне-специального образования.

Сотрудники главного управления по борьбе с экономическими преступления Витебской области обнаружили фальсификации в момент проведения вступительных кампаний.

Удалось установить, что уже бывший 40-летний директор учреждения средне-специального образования, чтобы выполнить план приема на заочную форму обучения за счет средств республиканского бюджета, зачислял лиц, которые на это не имели права.

Согласно законодательству, получать образование в указанном учебном заведении могли лишь сотрудники сельхозпредприятий или перерабатывающей промышленности.

«Общий ущерб превысил 380 тысяч рублей», — заметили в МВД.

Следователи завели уголовное дело за превышение служебных полномочий. Фигуранту грозит до десяти лет лишения свободы.