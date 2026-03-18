Суд в Волгограде запретил экстремистскую организацию КОБРа

Иск в суд подал Минюст РФ по Волгоградской области. Ведомство требовало признать «КОБРу» экстремистской и остановить ее деятельность в области. Как выяснилось в ходе разбирательства, с конца августа 2021 года по июль 2022 года несколько человек — Шнайдер, Гайворонский, Лаврентьев и Дорофеев — активно участвовали в работе регионального отделения. Они призывали сменить власть, мечтая восстановить СССР. Для этого они планировали применять оружие, оказывать вооруженное сопротивление властям и совершать насильственные действия против представителей власти.