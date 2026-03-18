Суд в Волгограде запретил экстремистскую организацию КОБРа

Деятельность сообщества, призывавшего к насильственной смене власти, признана вне закона.

Источник: Комсомольская правда

В Волгоградской области суд признал экстремистской деятельность организации «Комитет безопасности России» (КОБРа) и запретил ее работу на территории региона. Такое решение вынес Волжский городской суд, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на облсуд.

Иск в суд подал Минюст РФ по Волгоградской области. Ведомство требовало признать «КОБРу» экстремистской и остановить ее деятельность в области. Как выяснилось в ходе разбирательства, с конца августа 2021 года по июль 2022 года несколько человек — Шнайдер, Гайворонский, Лаврентьев и Дорофеев — активно участвовали в работе регионального отделения. Они призывали сменить власть, мечтая восстановить СССР. Для этого они планировали применять оружие, оказывать вооруженное сопротивление властям и совершать насильственные действия против представителей власти.

Противоправные действия Волгоградского отделения «КОБРы» остановили сотрудники УФСБ России по Волгоградской области. Нескольких участников уже осудили. В сентябре 2023 года Волжский городской суд вынес приговор Гайворонскому, Дорофееву и Лаврентьеву. А в декабре 2023 года осудили и Шнайдера.

Суд установил, что приговоры этих участников полностью доказывают экстремистский характер деятельности Волгоградского регионального отделения «КОБРы». Поэтому требования Министерства юстиции признали обоснованными.