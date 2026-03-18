«Не достанется никому». Пьяный ревнивец застрелил жену и ранил её ухажёра

Слишком любил, чтобы отдать кому-то ещё. Так инженер лесоохранного предприятия объяснил следователям причину убийства супруги. Эмоции, подкреплённые алкоголем, выплеснулись выстрелами из ружья.
Вместе с женой мужчина чуть не лишил жизни её любовника и самого себя. Но о случившемся узнали дети инженера и вовремя вызвали помощь. Подробности криминальной истории выяснял корреспондент krsk.aif.ru.
Самосуд.
На момент трагедии 53-летний Андрей и 52-летняя Мария (имена изменены) уже год, как не жили вместе, хотя официально состояли в браке.
Мужчина, по информации Следственного комитета, вёл аморальный образ жизни: крепко выпивал, изменял жене и поколачивал её. Не выдержав, супруга ушла. У женщины, служащей в МФЦ, завязался роман с ровесником Андрея — неработающим пенсионером МВД. Муж знал о их связи и однажды решил разорвать её кардинальным образом.
16 марта в один из домов села Озерное Красноярского края, где любовники проживали вместе, ворвался пьяный супруг. Мужчина был вооружён карабином. Направив ствол на пару, он несколько раз выстрелил в обоих и ушёл.
От полученных телесных повреждений женщина скончалась на месте. Её возлюбленный выжил благодаря оперативной помощи медиков.
Как рассказала корреспонденту krsk.aif.ru сотрудница пресс-службы Следственного комитета Анастасия Дядечкина, скорую вызвали дети-двойняшки Андрея и Марии.
По дороге домой стрелявший мужчина сам позвонил сыну, который в тот момент находился с сестрой, и сообщил о случившемся.
Хотел вернуть?
Парень и девушка 2003 года рождения сразу связались с полицией и скорой помощью, выехали на место трагедии, а оттуда — вместе с сотрудниками МВД — к отцу. Мужчину они застали раненым, но в сознании. Вовремя подоспевшие медики транспортировали ревнивца в больницу.
Сейчас его жизни ничего не угрожает. В медучреждении Андрей находится под полицейским контролем. Вскоре ему должны избрать меру пресечения — по данным следователей, решается вопрос о заключении мужчины под стражу.
В отношении стрелявшего возбудили сразу два уголовных дела: по факту убийства женщины и покушения на убийство двух лиц. Специалисты проводят следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.
На допросе Андрей рассказал, что очень любил жену, хотел её вернуть. И когда понял, что это невозможно, решил: «Раз не мне, пусть не достанется никому».
Прощание с женщиной, по данным её родственницы, состоялось 18 марта в мужском монастыре города Енисейска. Девушка написала об этом на своей странице в соцсетях. Общаться с корреспондентом krsk.aif.ru близкая погибшей отказалась.
Не только из ревности.
Смертельные конфликты между супругами — настоящими и бывшими, случаются нередко. И происходят не только на фоне неразделённой любви.
Совсем недавно, в марте 2026, стало известно о 38-летней женщине, погибшей в ходе конфликта на фоне раздела имущества. Находящаяся в процессе развода пара повздорила. Ссора переросла в драку, во время которой мужчина и женщина ранили друг друга ножами. От полученных травм супруга скончалась на месте. Жизнь мужа удалось спасти врачам.
По словам родственников, мужчина сам рассказал им о случившимся, попросил забрать ребёнка, на глазах которого произошла трагедия, после чего вызвал экстренные службы.
В 2023 году в Хакасии 51-летний местный житель лишил жизни женщину, с которой прожил в браке 20 лет, из зависти.
По версии следствия, безработный Олег не мог смириться с тем, что после развода дела у его бывшей жены Ирины пошли в гору. Экс-супруга, открывшая бизнес, готова была оставить мужу дом — но этого ему показалось мало. Мужчина настаивал на том, чтобы и машина, и некоторые вещи также достались ему.
Однажды ночью, не справившись с эмоциями, Олег ворвался в комнату, где спала Ирина — на тот момент она жила в номере собственного отеля — и выстрелил в женщину. Позже виновника трагедии нашли мёртвым недалеко от одной из трасс, в поле. Мужчина расправился с собой тем же способом, что и с бывшей супругой.