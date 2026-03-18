Скончался известный историк Нижегородской области Олег Колобов

В Нижнем Новгороде простятся с погибшим историком Олегом Колобовым. В разные годы он был советником мэра Нижнего Новгорода, губернатора Нижегородской области и консультантом депутатов Госдумы, сообщили в пресс-службе НГЛУ им. Добролюбова.
Он родился в селе Бестужево Арзамасского округа. Окончил историко-филологический факультет Горьковского госуниверситета. Имеет звание доктора исторических наук.
Коллеги Олега Колобова отмечают, что он был настоящим наставником для многих поколений студентов нижегородских вузов. До 2002 года он занимал пост декана исторического факультета, а с 2002 по 2012 год — декана факультета международных отношений ННГУ им. Н. И. Лобачевского.
Он также имел звание «Заслуженный деятель науки РФ», «Почетный работник Высшей школы РФ», Фулбрайтовский ученый, «Международный человек года» Международного биографического центра.
Прощание с Олегом Алексеевичем состоится 20 марта в Вознесенском Печерском монастыре, а похороны пройдут на Бугровском кладбище.
