В Красноярске владелец квартиры прописал у себя 22 иностранца

За фиктивную регистрацию на хозяина «резиновой» квартиры завели уголовное дело.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярске владелец квартиры прописал у себя 22 иностранных гражданина. За фиктивную регистрацию чужих ему людей в «резиновой квартире» на него завели уголовное дело. Молодому человеку грозит до 5 лет лишения свободы.

Как рассказали в полиции города, факт фиктивной регистрации выявил участковый, когда проверял сведения миграционного учета. Постучал в двери квартиры, а там — ни одного гастарбайтера.

Владелец недвижимости — 21-летний местный житель, ранее судимый за имущественные преступления. За каждого «гостя» из зарубежья он брал от 2,5 до 5 тысяч рублей. Это продолжалось с ноября 2024 по апрель 2025 года. Кстати, в этой же квартире на улице Светлова проживал и сам.