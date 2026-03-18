Житель Нововоронежа перевел мошенникам три миллиона за несуществующую иномарку

56-летний житель Нововоронежа, который хотел купить европейский автомобиль, потерял три миллиона рублей, попавшись на удочку мошенников. Об этом 18 марта сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.
По данным ведомства, в феврале мужчина нашел в мессенджере канал, предлагавший услуги по пригону машин из Европы. Менеджеры для оформления сделки у покупателя запросили паспортные данные и ИНН. На их основе был составлен фиктивный договор от имени известного столичного дилерского центра. Получив на руки поддельные документы, мужчина поверил в «прозрачность» сделки и внес предоплату.
Чтобы войти в доверие окончательно, преступники сообщили, что автомобиль оформили как коммерческий транспорт, и потребовали срочно доплатить утилизационный сбор. Для убедительности жертве прислали сфальсифицированные копии обращений в таможенные органы.
После получения всей суммы «менеджеры» перестали выходить на связь. Тогда потерпевший обратился в полицию.
— По факту мошенничества в особо крупном размере возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до 10 лет лишения свободы, — уточнили в ведомстве.