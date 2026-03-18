Ричмонд
-2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Израиль заявил об убийстве министра разведки Ирана

Израиль заявил об убийстве министра разведки Ирана Хатиба.

Источник: РИА "Новости"

ТЕЛЬ-АВИВ, 18 мар — РИА Новости. ЦАХАЛ убила министра разведки Ирана Исмаила Хатиба, утверждает глава Минобороны Израиля Исраэль Кац.

«Сегодня ночью был ликвидирован министр разведки Ирана Хатиб», — привела его слова пресс-служба ведомства.

Вечером во вторник в Тегеране сообщили о гибели секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани. Он отвечал за переговоры по ключевым вопросам, в том числе по ядерной программе. Как передает агентство Fars, чиновник погиб при атаке истребителей на столицу.

Президент ИРИ Масуд Пезешкиан пообещал суровую месть. В ночь на среду иранские военные нанесли мощный ракетный удар по Тель-Авиву. Также они пригрозили применить новое оружие в ближайшие дни.

Операция США и Израиля против Ирана идет третью неделю. Все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим.

Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.