Израиль заявил об убийстве министра разведки Ирана

Вечером во вторник в Тегеране сообщили о гибели секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани. Он отвечал за переговоры по ключевым вопросам, в том числе по ядерной программе. Как передает агентство Fars, чиновник погиб при атаке истребителей на столицу.