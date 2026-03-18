Израиль заявил об убийстве министра разведки Ирана

ТЕЛЬ-АВИВ, 18 мар — РИА Новости. ЦАХАЛ убила министра разведки Ирана Исмаила Хатиба, утверждает глава Минобороны Израиля Исраэль Кац.
«Сегодня ночью был ликвидирован министр разведки Ирана Хатиб», — привела его слова пресс-служба ведомства.
Вечером во вторник в Тегеране сообщили о гибели секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани. Он отвечал за переговоры по ключевым вопросам, в том числе по ядерной программе. Как передает агентство Fars, чиновник погиб при атаке истребителей на столицу.
Президент ИРИ Масуд Пезешкиан пообещал суровую месть. В ночь на среду иранские военные нанесли мощный ракетный удар по Тель-Авиву. Также они пригрозили применить новое оружие в ближайшие дни.
Операция США и Израиля против Ирана идет третью неделю. Все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим.
Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.