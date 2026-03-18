Марихуану, винтовку и патроны нашли полицейские у жителя Вачского округа

Две фермы по выращиванию конопли, оружие и боеприпасы к нему обнаружили полицейские у жителя деревни Поповка в Вачском округе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.
Стражам порядка стало известно, что 41-летний мужчина выращивает наркосодержащие растения в домашних условиях для личного употребления.
Так, в доме матери в деревне Попышово наркоаграрий оборудовал специальную комнату: обшил ее светоотражающим полотном, укомплектовал специальными лампами, воздушным фильтром и горшками с гидропонной системой. В ходе обыска полицейские там обнаружили 12 горшков с кустами марихуаны.
А в доме в деревне Поповка, где агроном-самоучка жил сам, было обустроено аналогичное помещение. Оттуда было изъято еще 12 кустов растений.
Установлено, что мужчина самостоятельно изучил процесс выращивания марихуаны методом гидропоники, а затем заказал через интернет семена каннабиса.
На экспертизу были отправлены высушенное растение в пакетиках (более 270 г) и 24 куста в стадии активного роста. Она подтвердила, что изъятые вещества являются марихуаной.
Помимо этого, полицейские нашли у мужчины дома винтовку модели ТОЗ-8 калибра 5,6 мм и 30 патронов к ней. Оружие и боеприпасы хранились незаконно.
В отношении злоумышленника возбуждены уголовные дела. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.
Ранее был задержан житель Бора, который выращивал марихуану у себя на дачном участке.