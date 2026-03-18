Израиль опубликовал видео ликвидации главы логистики ХАМАС

18 марта Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о ликвидации Яхьи Абу Лабды, который занимал должность командира подразделения ХАМАС по логистике и материально-техническому обеспечению. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на израильских военных.
«Вчера (во вторник — ред.) силы ЦАХАЛ нанесли удар и ликвидировали террориста Яхью Абу Лабду, командира отдела снабжения и логистики ХАМАС», — приводит агентство сообщение пресс-службы.
В сообщении ЦАХАЛ утверждается, что Абу Лабда курировал каналы закупок и транспортировки военного оборудования для боевого крыла группировки. Он организовывал поставки десятков тонн сырья, необходимого для производства ракет, а также электронных компонентов. Значительная часть этого вооружения использовалась ХАМАС во время атаки на израильские территории 7 октября 2023 года.