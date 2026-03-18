Израиль опубликовал видео ликвидации главы логистики ХАМАС

Израильские военные опубликовали кадры ликвидации главы логистического подразделения ХАМАС Яхьи Абу Лабды. По данным ЦАХАЛ, именно этот командир отвечал за контрабанду сырья для производства ракет, которые использовались при атаке на Израиль 7 октября 2023 года.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
18 марта Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о ликвидации Яхьи Абу Лабды, который занимал должность командира подразделения ХАМАС по логистике и материально-техническому обеспечению. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на израильских военных.

«Вчера (во вторник — ред.) силы ЦАХАЛ нанесли удар и ликвидировали террориста Яхью Абу Лабду, командира отдела снабжения и логистики ХАМАС», — приводит агентство сообщение пресс-службы.

В сообщении ЦАХАЛ утверждается, что Абу Лабда курировал каналы закупок и транспортировки военного оборудования для боевого крыла группировки. Он организовывал поставки десятков тонн сырья, необходимого для производства ракет, а также электронных компонентов. Значительная часть этого вооружения использовалась ХАМАС во время атаки на израильские территории 7 октября 2023 года.