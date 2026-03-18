Инспектор МЧС в Волгограде пойман на браконьерстве и торговле фальшивыми правами

В Волгоградской области продолжается расследование уголовного дела, в центре которого — бывший госинспектор по маломерным судам. Ему уже предъявили обвинения во взяточничестве и незаконной добыче рыбы, а теперь выявили новые, не менее серьезные эпизоды, сообщает сайт volgograd.kp.ru, ссылаясь на волгоградский следком.
Бывшего инспектора подозревают в целом ряде преступлений. Ранее его действия квалифицировали как дачу и получение взяток за то, что он закрывал глаза на нарушения правил эксплуатации маломерных судов. Деньги, как правило, передавали через посредников, в том числе безналичным путем.
Кроме того, следствие установило: в июне 2024 года инспектор вместе с двумя приятелями незаконно ловил рыбу в Цимлянском водохранилище. Используя запрещенные снасти и самоходное плавсредство, сообщники выловили рыбу прямо в местах нереста. Их противоправные действия пресекли сотрудники правоохранительных органов.
Теперь же следователи обнаружили новый эпизод преступной деятельности. Выяснилось, что фигурант обманывал граждан: он обещал оформить удостоверения на право управления маломерными судами без обучения и экзаменов, хотя не имел такой возможности. Инспектор уверял «клиентов», что деньги пойдут должностным лицам, но на самом деле просто похищал их и тратил по своему усмотрению. С ноября 2023 года по январь 2024 года таким способом он получил от граждан 260 тысяч рублей.
Действия бывшего инспектора теперь дополнительно квалифицировали по статье «Мошенничество, совершенное с использованием служебного положения».
Расследование этого уголовного дела продолжается под контролем управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального Главка МВД.