Инспектор МЧС в Волгограде пойман на браконьерстве и торговле фальшивыми правами

Теперь же следователи обнаружили новый эпизод преступной деятельности. Выяснилось, что фигурант обманывал граждан: он обещал оформить удостоверения на право управления маломерными судами без обучения и экзаменов, хотя не имел такой возможности. Инспектор уверял «клиентов», что деньги пойдут должностным лицам, но на самом деле просто похищал их и тратил по своему усмотрению. С ноября 2023 года по январь 2024 года таким способом он получил от граждан 260 тысяч рублей.