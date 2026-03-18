Ушел из жизни нижегородский ученый Олег Колобов

Отпевание состоится 20 марта в Вознесенском Печерском монастыре.

Источник: Комсомольская правда

Выдающийся ученый Олег Колобов ушел из жизни в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает ректор ННГУ имени Лобачевского Олег Трофимов.

Олег Алексеевич Колобов был организатором науки, основателем и руководителем научной школы американистики и сравнительного анализа процесса формирования региональных направлений внешней политики великих держав в Новое и Новейшее время. Он не только многие годы возглавлял исторический факультет ННГУ, но и создал в нем факультет международных отношений.

— Под его руководством выросло несколько поколений специалистов, которые работают на благо страны в самых разных областях гуманитарного знания, — сказал Олег Трофимов.

Проститься с Олегом Алексеевичем Колобовым будет можно 20 марта в 11:00. Отпевание состоится в Вознесенском Печерском монастыре. Похоронят ученого на Бугровском кладбище.

Редакция «Комсомольской правды» выражает соболезнования родным и близким Олега Алексеевича.