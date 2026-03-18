МВД раскрыло детали задержания иностранца в Беларуси

Министерство внутренних дел раскрыло детали задержания иностранца в Беларуси.
В Минске оперативники по борьбе с киберпреступностью по цифровым следам выявили и задержали 22-летнего иностранца, приехавшего в страну по заданию кураторов колл-центров.
В мессенджере фигурант нашел подработку: за процент обналичивать деньги при помощи специального приложения, а затем отправлять нанимателю. Подобным образом иностранец стал частью мошеннической схемы, связанной с выводом за границу денег обманутых белорусских пенсионеров.
«До задержания молодой человек успел снять с чужого счета пять тысяч долларов», — сообщили в МВД.
Милиционеры смогли установить потерпевшую, которую обманули по схеме «энергосбыта». На момент приезда сотрудников женщина находилась под влиянием аферистов. Она не понимала, что стала жертвой мошенников. Деньги были изъяты, их передадут владелице.
Следователи завели уголовное дело за хищение путем модификации компьютерной информации.
