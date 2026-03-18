В Беларуси водитель маршрутки заработал за три дня 800 рублей и уголовное дело

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси водитель маршрутки заработал за три дня 800 рублей и уголовное дело. Подробности приводит УВД Миноблисполкома.

В Пуховичском районе 41-летний водитель маршрутного автобуса придумал схему незаконного обогащения. На своем маршруте фигурант неоднократно продавал проездные билеты со скидкой, но не пробивал их на кассе и не выдавал пассажирам. Полученные от реализации деньги он оставлял себе.

«Оперативники установили, что за три рабочих дня житель Марьиной горки таким образом “заработал” почти 800 рублей», — отметили в УВД.

И добавили, что мужчине придется в полном объеме возместить ущерб, который был причинен автобусному парку. Следователи в отношении водителя завели уголовное дело за присвоение имущества.

