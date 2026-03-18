В Воронеже задержали эксгибициониста, напугавшего 11-летнюю девочку

40-летний воронежец с расстегнутыми брюками поджидал школьницу во дворе.

Воронежские следователи возбудили уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера» в отношении 40-летнего воронежца. Мужчина днем 16 марта подстерегал девочку около дома по улице Артамонова в ЖК «Лазурный». Заметив приближение школьницы, извращенец направился ей навстречу с расстегнутыми брюками. Девочка испугалась и убежала.

Инцидент зафиксировала камера наружного видеонаблюдения во дворе многоквартирного дома. Подозреваемого оперативно задержали и доставили в полицию.

— По уголовному делу выполняется комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы, — сообщили в воронежском СУ СК.