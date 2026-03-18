В Воронеже задержали эксгибициониста, напугавшего 11-летнюю девочку

Воронежские следователи возбудили уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера» в отношении 40-летнего воронежца. Мужчина днем 16 марта подстерегал девочку около дома по улице Артамонова в ЖК «Лазурный». Заметив приближение школьницы, извращенец направился ей навстречу с расстегнутыми брюками. Девочка испугалась и убежала.